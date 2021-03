Attualità Frangipane, dimessi due pazienti ricoverati nell’Area Covid 17 Marzo 2021

L’Asl di Avellino comunica che nella giornata di ieri sono stati dimessi due pazienti ricoverati nell’Area Covid del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino. Si tratta di una 44enne di Ariano Irpino e un 70enne di Bonito.

Presso il nosocomio arianese risultano ricoverati 5 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 26 pazienti in Area Covid, di cui 12 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva e 12 (su 12 posti letto) in Medicina COVID.