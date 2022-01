Si comunica che nella notte è deceduto un 73enne di Bisaccia, giunto in Pronto Soccorso in gravi condizioni.

Presso l’Area Covid del P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 32 pazienti, di cui:

⁃ 6 in degenza ordinaria

⁃ 10 in sub intensiva

⁃ 3 in Terapia Intensiva

⁃ 13 Medicina Covid