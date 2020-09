Francesco Totti compie 44 anni, gli auguri all’ex capitano

44 candeline per Francesco Totti, che oggi festeggia il compleanno nel giorno in cui la Roma di Fonseca affronterà la Juventus ed è in attesa di capire se rientrerà o meno in società.

Il club giallorosso intanto, sul proprio profilo Twitter, ha fatto gli auguri all’ex capitano: “Buon compleanno Francesco” con due cuori giallorossi sopra il collage di tante foto con la maglia della squadra che ha rappresentato per oltre trent’anni. Totti potrebbe essere nominato vicepresidente al posto di Baldissoni, oppure direttore dell’area tecnica. In attesa di un incontro con i Friedkin che ancora non c’è stato. I contatti con Fienga sono comunque frequenti, anche per parlare dei tanti giovani che la Roma ha affidato alla scuderia del grande ex.

Tanti auguri anche sul profilo della Nazionale Italiana – con tanto di video celebrativo – e del Coni: “Compie 44 anni l’iconico Campione del Mondo che in Nazionale vanta 58 presenze e 9 reti. I suoi passaggi, assist e gol hanno stupito tutti gli appassionati di calcio”.