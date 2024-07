Francesco, studente universitario e Mattia, impegnato nell’azienda di famiglia: il dolore degli amici

MIRABELLA- Il tragico incidente di ieri ha strappato via anche le due giovani vite, di Francesco Di Chiara e Mattia Ciminera, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi li amava. Francesco, nato nel 2003, studiava Giurisprudenza a Roma. Era un ragazzo splendido, con un cuore d’oro e una bontà che toccava chiunque lo incontrasse. Gli amici lo ricordano sempre sorridente, pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno. La sua voglia di vivere era contagiosa: bastava il suo sorriso per illuminare la giornata di chi gli stava intorno. Appassionato di moto, trovava in essa una libertà che lo faceva sentire vivo.

Mattia, aveva terminato gli studi e lavorava come rappresentante insieme alla sua famiglia. Era un ragazzo perbene, conosciuto e amato per la sua serietà e dedizione al lavoro. La sua presenza era un punto di riferimento, e la sua perdita lascia un vuoto profondo.

La comunità intera è in lutto, colpita dalla tragedia che ha portato via queste giovani promesse. Francesco e Mattia, come Roy e Bilal , erano ragazzi con un futuro davanti a sé, pieni di sogni e ambizioni. Il dolore è immenso, e le parole sembrano insufficienti per esprimere il senso di smarrimento e tristezza che ha travolto le famiglie e gli amici.Roy, Bilal Francesco e Mattia, ragazzi che hanno lasciato un’impronta indelebile nei cuori di chi li ha conosciuti e amati. Che il loro ricordo possa vivere per sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori.