Frana verso Montevergine, il sindaco D’Alessio: “Situazione critica, necessari interventi urgenti”

Nelle ultime ore il Sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ha condiviso sulla propria pagina Facebook un aggiornamento sulla frana che ieri ha interessato i versanti del Monte Partenio, lungo la strada provinciale che conduce al Santuario di Montevergine, pubblicando anche immagini dello smottamento riprese tramite drone.

Secondo quanto riportato dal primo cittadino, un primo rilievo aereo è stato effettuato questa mattina dall’assessore Davide Bolognese, che già ieri sera – nonostante il maltempo – si era recato sul posto insieme allo stesso sindaco, ai tecnici comunali, all’Abate Guariglia, al sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo Luigi Marciano, a referenti della Provincia e ai volontari della Misericordia del Partenio e della Protezione Civile.

Le prime valutazioni tecniche confermano che la situazione è particolarmente critica e richiederà interventi urgenti di messa in sicurezza sia della strada che dell’intero costone.

In queste ore è in corso un secondo rilievo aereo da parte dell’elicottero dei Vigili del Fuoco di Avellino, parallelamente a una riunione operativa con Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, ANAS, Abbazia Territoriale di Montevergine e i sindaci dei comuni coinvolti.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.