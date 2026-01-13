Frana sulla Sp 88, Buonopane: almeno un mese per completare gli interventi

AVELLINO – Almeno un mese per completare l’intervento e la disponibilita” ad intervenire sul percorso alternativo. Al termine della prima parte del Comitato Viabilita’ convocato dal prefetto di Avellino Rossana Riflesso, questi sono i tempi che ha indicato Rizieri Rino Buonopane, presidente della Provincia di Avellino: “Abbiamo portato al tavolo, come Provincia e come tecnici della Provincia, il fatto che già esiste un’azienda, una ditta, che sta lavorando e pulendo l’area interessata dallo smottamento. Domani mattina faremo ulteriori indagini e saggi, poiché c’è un ruscellamento e dell’acqua sotto la sede stradale, che ha causato l’erosione e scavato il terreno. Dobbiamo quindi decidere il tipo di intervento. Un intervento che, comunque, pensiamo di completare assolutamente entro un mese al massimo. Ora si sta discutendo di percorsi alternativi. C’è un’ipotesi, e la provincia si è resa disponibile a sistemare il tappetino di asfalto nei tratti in cui dovesse essere necessario. Quindi, il senso unico alternato non sarà ripristinato, sarà un intervento complessivo: la sicurezza non può essere garantita senza un intervento completo. La strada sarà quindi completamente chiusa, sì. I percorsi alternativi sono quelli indicati nell’ordinanza. Alcune strade, che sono comunali e attraversano anche i comuni di Aiello e Avellino, saranno sistemate, sempre tenendo conto della viabilità, che necessita di presidi e controlli, perché non è nelle migliori condizioni”.