Frana Sp 88, semafori per migliorare la viabilita’ tra Avellino, Aiello e Contrada

AIELLO DEL SABATO- Semafori sulla strada che collega Avellino, Aiello e Contrada. Una nuova misura adottata, come ha annunciato ieri il sindaco di Aiello Del Sabato Sebastiano Gaeta, a seguito della frana che ha colpito nel territorio di Contrada la Strada Provinciale 88. La viabilità alternativa resta una opzione importante in questo mese, tanto dovrebbe esserne necessario, per poter arrivare ad uno sblocco della strada ora chiusa. Il sindaco Gaeta ha annunciato che: “sono stati installati 4 semafori tra Avellino, Aiello e Contrada, al fine di regolare il traffico e garantire una maggiore sicurezza nella zona. Questa è una soluzione provvisoria che contribuirà a migliorare la viabilità e ridurre i disagi per tutti.Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono dedicati e impegnati per realizzare questo intervento tempestivo”. Intanto questa mattina è previsto un nuovo sopralluogo congiunto con i tecnici della Provincia, la Polizia Municipale e la Polizia Stradale per monitorare l’andamento della situazione, valutare l’eventuale installazione di ulteriori semafori e adottare ulteriori misure, come l’interdizione al transito per i veicoli superiori ai 3,5 t. Assicura Gaeta: “Continueremo a seguire attentamente l’evolversi della situazione e forniremo ulteriori aggiornamenti”