Frana Galleria Starza: tratta ferroviaria Benevento-Ariano bloccata per 4 settimane

I disagi per i passeggeri della tratta ferroviaria Roma-Bari-Lecce dureranno almeno altri 30 giorni, la frana verificatasi lunedì (12 marzo) nella galleria Starza tra Montecalvo e Ariano Irpino è molto seria e saranno necessari una sere di interventi.

La notizia direttamente da Rete ferroviaria italiana: “La linea ferroviaria Benevento – Ariano Irpino resterà bloccata per settimane, almeno per trenta giorni a causa della frana. Riscontrati movimenti franosi che interessano la galleria Starza e che hanno causato un dissesto per circa 250 metri nel tratto Ariano Irpino – Montecalvo.

Per la messa in sicurezza dell’infrastruttura lunga 2600 metri saranno rimossi i detriti presenti sulla sede ferroviaria, verrà demolito e ricostruito il pozzo di areazione e ripristinata la parte strutturale dissestata della galleria. Saranno necessari, inoltre, dei monitoraggi geologici dell’area interessata dal fenomeno franoso e indagini strutturali della galleria”.

La galleria si trova in prossimità del ponte attraversato dal fiume Cervaro, alla località Cristina di Ariano Irpino, molto vicina alla Stazione.

Rete ferroviaria spiega anche che “durante l’interruzione i treni a lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity) saranno attestati nelle stazioni di Benevento e Foggia e sarà attivo un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale”.

Già per tutta la giornata di ieri ha funzionato il servizio navetta con l’arrivo di numerosi bus presso la Stazione di Ariano.