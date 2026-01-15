Frana al Parco Manganelli: presentata la relazione tecnica

In data odierna gli uffici tecnici del Comune di Avellino hanno trasmesso al
Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, la relazione tecnica relativa al movimento franoso verificatosi sul Torrente Fenestrelle, nei pressi dell’anfiteatro all’interno del Parco Manganelli, che ha reso necessaria la chiusura temporanea dell’intera area per motivi di sicurezza.
Dalla relazione è emersa con chiarezza la necessità di procedere a una serie di interventi strutturali, tra cui il rifacimento degli argini e la messa in sicurezza del costone interessato dalla frana, oltre ad altri tratti ritenuti potenzialmente critici.
Gli interventi potranno essere realizzati grazie ad un finanziamento di circa 5 milioni di euro, per il quale il Commissario Straordinario ha ricevuto rassicurazioni dal Ministero dell’Interno. Tali risorse, che si affiancheranno ai fondi previsti dai programmi comunitari, consentiranno non solo di mettere in sicurezza l’area, ma anche di avviare una complessiva riqualificazione del Parco Manganelli, in un’ottica di valorizzazione ambientale e di sviluppo del futuro Parco del Fenestrelle.
In attesa dell’avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi di risanamento si stanno valutando le misure opportune per consentire una parziale fruizione del parco.