FOTOGALLERY/ Dentro il cantiere dell’Antica Dogana di Avellino

Si è svolta stamane la visita al cantiere di restauro dell’Antica Dogana di Avellino, situata in Piazza Amendola, alla quale hanno partecipato la sindaca Laura Nargi, l’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino e i responsabili tecnici del progetto, in collaborazione con l’impresa “Mar. Sal. Restauri Srl”. L’incontro, intitolato “Architetti in Cantiere”, ha visto la partecipazione del presidente dell’Ordine degli Architetti, Erminio Petecca.

Il restauro, affidato alla cura dell’architetto Giovanni Multari, direttore artistico dell’intervento, è stato illustrato con grande attenzione ai dettagli e alle tecniche di conservazione. Successivamente, i partecipanti hanno potuto prendere parte a una visita guidata all’interno del cantiere, accompagnati dall’architetto Italo Urciuolo, che ha fornito spiegazioni tecniche sullo stato dei lavori.

Durante la visita, i partecipanti hanno indossato equipaggiamento di sicurezza, con casco antinfortunistico e scarpe con suole in gomma, per garantire la massima sicurezza nell’area del cantiere.