FOTO / Virus, parte anche la campagna vaccinale dell'Asl: ad Ariano ecco i primi 195 flaconi 30 Dicembre 2020

Virus, parte anche la campagna vaccinale dell’Asl: ad Ariano ecco i primi 195 flaconi. La fornitura di vaccino anti-covid 19 è arrivata questa mattina all’ospedale “Frangipane”, individuato come hub per la distribuzione. La somministrazione partirà il prossimo 2 gennaio nei due punti vaccinali presso i presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.

“È una giornata storica per la nostra provincia. Questa mattina, in anticipo rispetto alla data prevista, sono arrivate le prime dosi di vaccino. – afferma il Direttore Generale, Maria Morgante – In queste ore stiamo mettendo a punto la macchina organizzativa in vista del 2 gennaio quando partiremo con la somministrazione. Mi preme sottolineare che è necessario che aderiscano alla vaccinazione tutti per ottenere l’immunità di gregge perché il vaccino rappresenta la principale arma a nostra disposizione per la lotta al Covid-19”.