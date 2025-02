FOTO/ Vasca di raccolta post frana sequestrata dai Carabinieri Forestali a Quindici

QUINDICI – I Carabinieri Forestali della Stazione di Marzano di Nola “vigilano” sui Regi Lagni e sulle vasche di raccolta realizzate dopo la frana del maggio 98 ed in larga parte rimaste abbandonate e oggetto di sversamento di rifiuti di ogni tipo, anche carcasse e pezzi di auto. Cosi’ negli ultimi giorni sono scattati da parte dei militari agli ordini del comandante Francesco Catalano ben due sequestri nelle aree a ridosso dei canali borbonici. La prima attivita’ ha riguardato “una vasca di raccolta delle acque pluviali e strada a servizio di tali opere” nella frazione di Bosacro, alle porte di Quindici. Un’area dove non solo si e’ proceduto a sottoporre a sequestro la vasca di raccolta ma anche la strada adiacente, oggetto di sversamento. Il secondo sequestro riguarda invece sempre una zona a ridosso del Regio Lagno. In questa circostanza sono stati sequestrati dai Carabinieri Forestali alcuni fondi interessati da abbandono/sversamento di rifiuti ed in altri fondi dove è stato riscontrato l’edificazione di 5 strutture in metallo e lamiera in assenza di qualsivoglia autorizzazione e mancato rispetto della distanza minima dai Regi Lagni. La Commissione Straordinaria alla guida del Comune di Quindici, che ha sollecitato anche i controlli alle forze dell’ordine in materia ambientale, ha disposto con due delibere di Ritenuto opportuno rafforzare l’attività di vigilanza di suddetti fondi per monitorare lo stato dei luoghi ed evitare ulteriore sversamento/abbandono di rifiuti, necessario un serrato controllo periodico e costante; nonchế un potenziamento delle attività volte a dare piena attuazione a quanto previsto con l’atto d’indirizzo sopraccitato”.