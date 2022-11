FOTO / Terrore a Montoro, tentata rapina finisce nel sangue

Minuti, lunghi ed interminabili, di autentico terrore a Montoro. Poco dopo le otto di questa mattina, un commando di quattro persone – ancora non si sa di che provenienza, molti dettagli non sono stati resi noti, per il momento, dalla polizia che indaga sull’episodio – si è appostato nei pressi delle Poste della frazione Piano, molto probabilmente per sferrare un attacco, una rapina, all’ufficio o, come dice qualcuno, per assaltare il furgone blindato che, di solito, consegna il denaro contante. La polizia, supportata dai carabinieri, forse allertata da una segnalazione, ha bloccato i quattro malviventi.

Ne è nato un conflitto a fuoco, uno dei quattro rapinatori è rimasto ferito alla spalla. Dei proiettili vaganti hanno raggiunto un’abitazione nei pressi del parcheggio dove è avvenuto l’episodio. Un professionista della zona è stato colpito mentre era in casa intento a prepararsi il caffè. Anche lui è stato ferito. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale ma le loro condizioni non sembrano essere gravi.

I quattro sono stati arrestati e condotti in Questura. Proseguono le indagini.