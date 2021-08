Cronaca In Evidenza Primo Piano FOTO / Taurano, crolla il soffitto ligneo della Chiesa: i vigili del fuoco portano in salvo le statue 20 Agosto 2021

Taurano, crolla il soffitto ligneo della Chiesa: i vigili del fuoco portano in salvo le statue. E’ successo verso le 15.30, in piazza Delle Fontane, presso la Chiesa Maria Santissima Assunta. Per cause ancora in corso di accertamento, come detto, si è verificato il crollo del soffitto ligneo.









Dopo aver effettuato una verifica di stabilità della struttura, la squadra intervenuta ha da prima rimosso alcune parti pericolanti e poi, nonostante la pericolosità della restante parte del soffitto, ha portato in luogo sicuro fuori dalla Chiesa le statue sacre raffiguranti sant’Antonio e Maria Santissima Assunta, alla presenza del Parroco Padre Michele, del sindaco e di alcuni devoti.