FOTO / Summonte, cercatori di tartufi bloccati nella neve: salvati dai vigili del Fuoco

Summonte, cercatori di tartufi bloccati nella neve: salvati dai vigili del Fuoco di Avellino, nel tardo pomeriggio di oggi in località Forcetelle. I due uomini erano intenti nella ricerca di tartufi con i loro due cani, e sono rimasti bloccati con la loro autovettura in una zona impervia ed innevata.

I due malcapitati di 53 e 63 anni, originari del Montorese, sono rimasti bloccati sulla strada che dall’oasi Wwf di Pietrastornina porta a campo Maggiore a Montevergine; uno si era incamminato a piedi alla ricerca del campo telefonico per chiedere aiuto, ed è stato trovato in collaborazione con i Carabinieri, mentre l’altro rimasto in macchina è stato raggiunto con i mezzi dei Vigili del Fuoco e con non poche difficoltà è stata recuperata l’auto e riportato in luogo sicuro entrambi.