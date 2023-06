FOTO / Sfilza di successi per l’Atletica Badminton Avellino

Sfilza di successi per l’Atletica Badminton Avellino. Ancora ottimi risultati per gli atleti dell’Asd presieduta da Giuseppe Saviano e allenati dai professori Costantino Maietta e Michele Spiga.

Il primo successo portato a casa è la vittoria nella finale regionale del Trofeo Coni 2023. A settembre i “nostri” rappresenteranno la Campania nella finale nazionale in Basilicata.

Questa gli atleti: Dello Russo Antonio, Dello Russo Serena, Di Benedetto Marta e Rakib Mahumud.

Il 3 giugno scorso 18 atleti/e hanno gareggiato nella categoria under 15 al torneo Trofeo Vesuvio 2023 di Cercola. Hanno dominato in tutte le cinque categorie under 15.

Questi i risultati:

Categoria under 15 singolare maschile:

1^ classificato Dello Russo Antonio;

2^ classificato Rakib Mahumud;

3^De Biase Herman.

Categoria under 15 singolare femminile:

1^ classificata Danza Laura;

2^ classifica Serena Dello Russo;

3^ classificate Marta Di Benedetto/ Viola Vittoria.

Categoria under 15 doppio maschile:

1^ classificati :

Dello Russo Antonio/Rakib Mahumud;

2^ classificati :

Carbone Vincenzo/Nestor Rachkovskyl;

3^classificati:

Herman De Biase/Mario Dei Medici.

Categoria under 15 doppio femminile:

1^ classificate Dello Russo Serena/Di Benedetto Marta;

2^ classificate Laura Danza /Viola Vittoria;

3^ classificate Eva Genovese/Nappi Anna.

Categoria doppio misto under 15:

1^ classificati Rakib Mahumud/Serena Dello Russo;

2^ classificati Dello Russo Antonio/ Di Benedetto Marta;

3^ classificati Carbone Vincenzo/Viola Vittoria;

4^ classificati Herman De Biase/ Genovese Eva.

Categoria misto under 19

3^ classificati Laura Danza/ Angelo Annarumma.

Ottime le prestazioni anche degli atleti: Di Donna Claudio,Antonio Velle, Vaccariello Francesco e Addona Matteo.

Gli atleti erano dagli allenatori dai quali arriva un ringraziamento alla Dirigente Scolastica I C Mercogliano, Alessandra Tarantino e ai genitori che seguono con interesse e passioni i loro figli.