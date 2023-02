FOTO / Serino, deposito agricolo in fiamme: sette ore per spegnere l’incendio

Un vasto incendio a Serino ha tenuto impegnate due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Avellino per circa sette ore. Le fiamme si sono sprigionate verso le 6.30 di sulla strada provinciale 138 in contrada Isca. A fuoco è andato un deposito agricolo in legno e lamiere contenente circa sessanta rotoballe di paglia e fieno.

I caschi rossi intervenuti velocemente sul posto, hanno dovuto lavorare non poco per domare l’incendio che ha destato più di una preoccupazione. Fiamme spente, come detto, nel giro di sette ore, con la relativa messa in sicurezza dell’area.