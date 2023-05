FOTO / Scatta la corsa “rosa”: l’Irpinia con il Laceno ed Atripalda invia “cartoline” al mondo

Scatta la corsa “rosa”, anche l’Irpinia con il Laceno ed Atripalda invia “cartoline” al mondo. Perché, si sa, il ciclismo, ed in particolare il Giro d’Italia, è lo sport pe eccellenza per mettere in risalto i territori e le loro bellezze. Pane per i denti di un’Irpinia sempre più bella e che, pian piano, sta crescendo sotto tanti punti di vista.

E che regala scenari mozzafiato, buon parte dei quali saranno attravesati la settimana prossima. Che grande occasione, dunque. Il grande palcoscenico internazionale della kermesse ciclistica è pronto. Oggi al via l’edizione 2023, tra i trabocchi ed il mare d’Abruzzo. E’ la prima cartolina che il Giro d’Italia 106 spedisce al mondo.

Due partiranno anche dalla provincia di Avellino, martedì 9 c’è la quarta tappa Venosa-Lago Laceno di 175 km e mercoledì la quinta Atripalda-Salerno di 171 chilometri. La città del Sabato è tutta rosa già da un paio di giorni ed oggi la Rai ha dedicato un servizio, immortalando gli angoli più suggestivi e l’entusiasmo dei cittadini.

Quello che è stato registrato stamane in piazza Umberto I, sarà visibile alle 14 e alle 19.30 sul Tg di Rai 3. In prima linea, oltre il sindaco Paolo Spagnuolo con buona parte della giunta (in particolare l’assessore allo Sport Guancia che tanto si è speso, in questi mesi, con iniziative collaterali in attesa del Giro), anche l’imprenditore Marco Miele, tra coloro i quali ha reso possibile la realizzazione di ben tappe in Irpinia. E c’erano anche i ragazzi della scuola De Amicis, oltre naturalmente a tante associazioni e società ciclistiche, come la Eco Evolution Bike del presidente Giuseppe Albanese, con la campionessa Annalisa Albanese.