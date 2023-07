FOTO/Pulcino di Gheppio salvato e riportato nel suo nido

Pulcino di Gheppio, specie protetta, cade dal nido e resta spaesato sulle scale di un’abitazione di località Ponticelli a Grottaminarda.

Il proprietario della casa, Pier Nicola Solomita, che già da alcuni giorni aveva notato la presenza del nido nel suo sottotetto, con grande senso civico porta l’uccello dal veterinario. La dottoressa Cinzia Annese visita il piccolo rapace, capisce subito che ha un piumaggio giovane, gli presta le dovute cure. Il piccolo non è ferito, solo dolorante e spaventato, non sa ancora volare e non riesce a tornare nel nido, e così la veterinaria contatta i vigili del fuoco.

Arriva con tempestività una squadra dal distaccamento di Grottaminarda guidata dal capo squadra Vincenzo Parziale per l’insolito intervento di soccorso.

I caschi rossi con l’ausilio delle proprie scale raggiungono il sottotetto dove ci sono gli altri pulcini di gheppio e ripongono il falchetto nel nido facendolo riunire al resto della famiglia. Da lontano infatti la madre osserva in attesa del momento giusto per tornare dai suoi piccoli con una preda per sfamarli.

Gli avvistamenti di Gheppi nelle zone boschive di Grottaminarda sono frequentissimi. Segno che la specie viene rispettata ed anche ammirata. Il loro volo maestoso è inconfondibile. E questo episodio fa onore a tutti i suoi protagonisti perché ciascuno ha dato il giusto peso al problema ed ha contributo a salvare il falchetto e a preservare la fauna autoctona.