FOTO/ Provincia, sciopero dei lavoratori della manutenzione stradale: chiesta più sicurezza

Sciopero questa mattina delle lavoratrici e dei lavoratori della manutenzione stradale della Provincia di Avellino.

I dipendenti dell’azienda ANC, sotto le bandiere del sindacato Ugl, hanno manifestato a Piazza Libertà davanti la sede di Palazzo Caracciolo per chiedere innanzitutto più sicurezza e poi un miglioramento delle proprie condizioni di lavoro.

I mezzi sui quali gli addetti svolgono la propria attività, ad esempio, non sono dotati di servizi igienici e questo crea non pochi disagi per chi deve svolgere il proprio lavoro per diverse ore in esterno.

“La Provincia si è fatta carico di convocare un tavolo in Prefettura con azienda e sindacati; nel frattempo, già da lunedì, dovrà essere garantita la sicurezza e l’incolumità dei dipendenti” afferma il segretario generale dell’Ugl Costantino Vassiliadis.