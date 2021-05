Attualità Primo Piano FOTO/ Plastic free sbarca a Mugnano del Cardinale: “Uniti per un mondo migliore” 10 Maggio 2021

Renato Spiniello – “La soluzione per un mondo migliore è l’unione e l’aiuto reciproco, soprattutto dove è facile dare le colpe agli altri e agire d’istinto”. Con quest’intento l’associazione Plastic Free e l’ente Parco del Partenio, coadiuvati da 70/80 volontari, tra cui anche bambini, armati di guanti, scopa e ramazza hanno ripulito l’area in località Acqua del Litto a Mugnano del Cardinale da plastica, vetro e indifferenziata.

“Sono stati raccolti 110 sacchi e 30 ingombranti – fa sapere la referente di Plastic Free Francesca Fusco -. Abbiamo rinvenuto anche frigoriferi e sedili di auto sotterrati, lampadari e pezzi di divani. Quest’intervento vuole essere uno stimolo per poter lavorare insieme e salvaguardare l’ambiente. E’ facile arrabbiarsi e puntare subito il dito contro, ma l’ideale è agire subito.

Voglio ringraziare l’ente Parco Regionale del Partenio, il Presidente Francesco Iovino e Patrizia Capriolo; lo Chef Francesco Fusco, Ambasciatore dei prodotti tipici del Partenio e Diana per avermi supportano e sopportano; il Consigliere Salvatore Masucci per la sua grande disponibilità e per aver subito abbracciato gli ideali della famiglia Plastic Free; l’Assessore Giovanni Valentino per aver compiuto al meglio il suo lavoro.

Ringrazio la famiglia Plastic free, i responsabili campani, in particolare i referenti di Somma Vesuviana, Aversa e Pozzuoli per il grande sostegno durante l’evento. E’ stata dura, ma ce l’abbiamo fatta e questo merito va soprattutto ai volontari che amano e rispettano il loro pianeta. Le generazioni future ci giudicheranno non da quello che diciamo, ma da quello che facciamo” conclude Francesca Fusco.