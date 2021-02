FOTO / Pietradefusi, auto sbanda e finisce fuori strada: in 4 in ospedale

Pietradefusi, auto sbanda e finisce fuori strada: in 4 in ospedale. E’ successo nel pomeriggio, verso le 18, in località Scivolatoio. Le quattro persone a bordo sono rimaste incastrate nell’abitacolo. Per estrarle, è stato necessario l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda.







Dopo essere state estratti, i quattro sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti, i quali disponevano per tre di loro il ricovero presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso, e uno presso l’ospedale di Ariano Irpino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.