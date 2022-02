FOTO E VIDEO / Pianodardine, se questa è una strada. Fiom Cgil: “Intervenire prima che sia troppo tardi”

Prevenire è meglio che curare. Adagio antico ma sempre efficace. Non occorre aspettare un incidente grave per intervenire sulla sicurezza della maggior parte delle strade del nucleo industriale di Pianodardine. E’ questo il punto che, questa mattina, ha spinto la Fiom Cgil di Avellino a manifestare pacificamente dinanzi la Denso, la fabbrica che si trova in zona Asi e dinanzi alla quale è plasticamente evidente la scarsa manutenzione delle arterie stradali.

Striscione e bandiere rosse, Giuseppe Morsa, segretario provinciale del sindacato, ed altri attivisti e dirigenti, tra cui Silvia Curcio, operaia della Industria Italiana Autobus di Flumeri, hanno lanciato un vero e proprio grida d’allarme alle istituzioni competenti.

Fossi, avallamenti, asfalto saltato. E la sera, scarsa illuminazione pubblica. “Bisogna intervenire, prima che ci scappi il morto”, afferma il segretario Morsa.