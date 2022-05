FOTO / Pallavolo e sitting volley a scuola, è la volta del liceo “Colletta” di Avellino

Pallavolo a scuola, è la volta del liceo “Colletta” di Avellino. Continua la collaborazione della Fipav C.T. Irpinia–Sannio con gli istituti scolastici del territorio.

Oggi il liceo Pietro Colletta di Avellino ha sottoscritto il protocollo d’intesa per la realizzazione di progetti specifici di pallavolo, beach volley, sitting volley, formazione in tema arbitrale e di smart coach per gli alunni della scuola.

A firmare il protocollo oltre al presidente del CT Irpinia Sannio, Stefano Aquino, e la dirigente scolastica dell’Istituto Colletta, Annamaria Labruna, anche il presidente CR Campania e referente nazionale Sitting Volley, Guido Pasciari.

A fare da cornice alla firma del protocollo la bellissima manifestazione conclusiva del progetto di Sitting Volley “Inclu-sitting al Colletta” svoltasi nella palestra della scuola, realizzato con i tecnici nazionali della Fipav, i professorri Giulio Filomena e Antonietta Perfetto, a cui parteciperanno gli alunni della scuola.

La manifestazione ha visto anche la partecipazione dell’assessore allo Sport del Comune di Avellino, Giuseppe Giacobbe, il consigliere federale, Felice Vecchione e di Roul Raucci, consigliere territoriale Irpinia Sannio.

La manifestazione ha visto gli alunni della scuola, divisi in due squadre, sfidarsi prima tra di loro in un set e la vincente, poi, confrontarsi contro la formazione del GSA Ariano.