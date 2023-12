FOTO/ Palazzo di Città cerca dipendenti: via alle prove al Palazzetto

Partita stamane la fase di selezione per i concorsi pubblici indetti dal Comune di Avellino. Il Palazzetto dello Sport “Giacomo Del Mauro” ha ospitato la prima sessione per il reclutamento di 4 istruttori amministrativi di categoria C1, un concorso bandito lo scorso anno e successivamente sospeso. L’organizzazione procede senza intoppi. Le sessioni si susseguono regolarmente: la seconda è iniziata alle 10:30, mentre la terza e ultima è programmata per le 15 di oggi pomeriggio. Le prove scritte a risposta multipla sono condotte tramite dispositivi tablet, assicurando tempestività nelle valutazioni.

Domani, giovedì 14 dicembre, continueranno i concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di altri 18 dipendenti, figure inserite nel nuovo Piano triennale del Fabbisogno. La mattina sarà dedicata alle prove per 10 istruttori di vigilanza di categoria C1 e un operaio specializzato di categoria B1. Seguiranno i concorsi per 1 posto di istruttore amministrativo in categoria protetta C1, per 3 funzionari tecnici D1 e per 3 istruttori tecnici geometri C1. Le prove per i posti da vigile urbano hanno suscitato un interesse particolare, con oltre 900 candidati.

Il 21 dicembre, presso la sede comunale di Piazza del Popolo, si completerà la procedura per il reclutamento di un operaio specializzato in categoria B1. Entro la fine dell’anno, saranno espletate anche le procedure previste attraverso lo scorrimento delle graduatorie esistenti.