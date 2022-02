Ospedaletto, fuga di gas: vigili del fuoco in azione. E’ accaduto questa mattina intorno alle 9.30. La fuga di gas proveniva da una condotto sotto terra, in seguito a dei lavori di scavo.

La squadra intervenuta ha immediatamente localizzato la perdita e ha messo in sicurezza la condotta in attesa dell’intervento dei tecnici della ditta fornitrice del gas, per la riparazione della tubazione.