FOTO/ Montemiletto ricorda il dottor Enrico Percesepe nel centenario della nascita

Montemiletto ha ricordato il dottor Enrico Percesepe nel centenario della nascita, rendendo omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo nella vita civile e sociale del paese.

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Medico, galantuomo e uomo di comunità, Percesepe viene ricordato come esempio di dedizione, umiltà, professionalità e profonda umanità. La sua opera, svolta sia in campo medico sia in quello politico, resta viva nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto e nell’eredità morale lasciata alla comunità di Montemiletto e all’intero territorio provinciale.

Con riconoscenza e stima, il sindaco Massimiliano Minichiello, l’amministrazione comunale e l’intera comunità hanno voluto sottolineare il valore del suo impegno, ispirato a un’idea alta della professione e del servizio pubblico.

A suggellare il ricordo, una frase che ne riassume lo spirito: “La medicina non è solo scienza, ma servizio alla comunità e responsabilità verso la vita”.