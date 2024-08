FOTO/ Monteforte, Via Amabile e quella tubazione fognaria rotta: cosa dobbiamo fare?

MONTEFORTE IRPINO- Immaginate solo un attimo cosa può succedere se al caldo asfissiante di questi giorni si aggiunge anche l’olezzo maleodorante di una condotta fognaria con perdite sulla strada. In Via Amabile a Monteforte Irpino non hanno bisogno di stimolare l’immaginazione, perché da due anni convivono con questa realtà. Una condotta fognaria, su cui ad onor del vero i lettori ci segnalano che ci sono stati anche vari interventi purtroppo non risolutivi, che continua a registrare le fuoriuscite sulla strada. Tra l’altro la zona era stata già interessata dal violento nubifragio di qualche anno fa. “Cosa dobbiamo fare?” Ci chiedono. E noi la domanda la giriamo per competenza al Comune e alla Commissione prefettizia che in questi mesi guida l’ente, sicuramente pronti a trovare una soluzione e una risposta alle richieste dei residenti della zona.