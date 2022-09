FOTO Monteforte, auto ribaltata: due uomini feriti trasportati al Moscati

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 22 settembre, sono intervenuti sulla SS 7, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una si ribaltava finendo nella cunetta.

A bordo delle auto due uomini, rimasti entrambi feriti e trasportati presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del Caso. Per il recupero di una delle due autovetture si è reso necessario l’intervento dell’autogru. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.