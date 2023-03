Incendio in un’azienda di Montefalcione, in via Stazione. La sala operativa del comando di via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra dalla sede centrale e quella del distaccamento di Montella ed in supporto due autobotti e l’autoscala.

Il tempestivo intervento dei vigili del Fuoco ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di evitare che si propagassero all’intera struttura. Non si registrano persone coinvolte.