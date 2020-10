FOTO / Maltempo in Irpinia: più di 40 gli interventi dei vigili del Fuoco

Maltempo in Irpinia: più di 40 gli interventi dei vigili del Fuoco, soprattutto riguardanti danni d’acqua in genere e la caduta di rami e alberi, spesso anche su autovetture, dovuti al forte vento e alle piogge torrenziali.

Tantissime anche le autovetture rimaste impantanate, come nel caso di Altavilla Irpina, sulla SP 266 al Km. 2, dove una donna non riusciva ad uscire dall’autovettura bloccata in circa mezzo metro d’acqua. In via Santoli ad Avellino, un albero di grosso fusto è stato sradicato e si è abbattuto su due autovetture in sosta, per fortuna al momento non passavano persone, in questo caso per la rimozione del grosso fusto si è reso necessario l’intervento dell’autogru. Altre autovetture bloccate a contrada Quattrograna, tra cui una persona disabile con due bambini, i quali sono stati prontamente soccorsi e liberati. Auto bloccate nel fango ed acqua anche a via Francesco Tedesco, dove dal popoloso quartiere della Ferrovia sono arrivate presso la sala operativa del Comando Irpino decine di telefonate anche per allagamenti di box auto e scantinati.

























Sempre ad Avellino, una squadra è dovuta intervenire in via Roma per la caduta di un albero, per fortuna senza troppe conseguenze. In città altri allagamenti anche in via Salvatore Pescatori, contrada Scrofeta, corso Europa, via Pasquale Penta, via Vincenzo Cannaviello, Rampa Santa Maria Delle Grazie, via Francesco Saverio, via Fratelli Troncone, via Zoccolari, via Michelangelo Cianciulli ed in via Vincenzo Maria Santoli.

Anche la provincia è stata messa a dura prova ed interventi per la stessa tipologia sono stati effettuati a Forino in via San Nicola, a Montella in via Verteglia per la rimozione di tegole pericolanti dal tetto di una scuola ed in via Dell’Angelo, a Cervinara in via Casino Bizzarro, a Chiusano san Domenico sull’Ofantina, a Volturara in via Cimitero, a Mercogliano in via De Nardi, a Montoro in via Bosco Dei Fichi, ad Aiello del Sabato in via Bosco San Raffaele, a Solofra in via Campo dell’Ontro e a Summonte sulla SP 188.

In serata la situazione metereologica è andata lentamente migliorando, ma le squadre sono ancora al lavoro per far fronte alle richieste di soccorso ancora da effettuare.