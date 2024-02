FOTO/ Maltempo, allagamenti a Grottaminarda e Zungoli

Maltempo e disagi in Valle Ufita. Sono in particolare gli allagamenti dovuti alle incessanti piogge di questa notte – che si stanno protraendo anche in giornata – a destare criticità. A Grottaminarda il fiume Ufita è straripato, mentre risultano diversi pali pericolanti in località Marmore. Totalmente allagato invece il tratto di strada in via Barricella. Diversi gli interventi in atto dei Vigili del Fuoco guidati dalla locale Polizia Municipale.

Disagi anche a Zungoli, dove l’amministrazione comunale segnala come il ponte che collega il borgo a Flumeri sia impraticabile. Si consiglia di scegliere percorsi alternativi e prestare massima attenzione. Ad Ariano, infine, allagato il piazzale di Piano della Croce dove insistono diversi plessi scolastici con conseguenti disagi in mattinata per centinaia di studenti. Medesimi disagi segnalati anche in località Casone nei pressi dello svincolo della variante Manna-Tre Torri che porta a contrada Orneta e al cantiere per la Stazione Hirpinia.