FOTO/”Irpini della Capitale”: eletto Andrea Covotta e premiata la memoria di Franco Lo Conte

“Roma ospita l’Irpinia” e protagonista di “Salotto Tevere” ieri sera è stata la città di Ariano Irpino per svariati aspetti. L’Associazione “Irpini della Capitale”, ha eletto l’arianese Andrea Covotta, ex vicedirettore del Tg2 ed attualmente a capo della direzione Rai Quirinale, quale presidente onorario ed ha premiato la famiglia del compianto Franco Lo Conte, politico arianese deceduto a causa del Covid.

Presente all’iniziativa il Sindaco di Ariano, Enrico Franza, il quale definisce l’evento “Una serata indimenticabile per l’Irpinia a Roma sulle banchine del Tevere. Insieme a me – spiega Franza – anche il Sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero e

l’ex Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, con il quale abbiamo condiviso pienamente il progetto Ecodigital. La transizione ecologica e digitale parte dai territori e nelle aree interne è essenziale contro lo spopolamento. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al Presidente dell’associazione “Irpini della Capitale”, Vincenzo Castaldo e al consigliere Michele Zizza. La mia presenza ha voluto testimoniare l’affetto della città e del territorio tutto al nostro concittadino Franco Lo Conte che si è speso con dedizione e passione per le nostre terre, fino all’ultimo giorno”.

Nel corso dell’iniziativa è stata, infatti, presentata la “Fondazione Franco Lo Conte”, fondazione senza scopo di lucro, che opererà svolgendo attività di promozione e utilità sociale, promozione dello sviluppo culturale ed economico delle comunità locali della provincia di Avellino. I fondatori hanno voluto affiancare, nella denominazione della fondazione, al nome di Franco, le “Crociere In Irpinia”, uno dei progetti che Lo Conte stava portando avanti per la sua Irpinia.

“Ariano non poteva mancare – conclude Franza – e la nostra presenza l’abbiamo testimoniata ribadendo il valore di un territorio che, soltanto unito, va avanti”.