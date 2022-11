FOTO / Il maltempo non concede tregua, oltre 100 interventi: paura a Lioni

Il maltempo non concede tregua in Irpinia: oltre cento gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco. I caschi rossi stanno lavorando in maniera initerrotta da questa notte. L’allerta meteo arancione durerà fino alla mezzanotte ma c’è ancora tanto da fare e tanto, come detto, è stato fatto.

Più di trenta le operazioni dei caschi rossi portate a termine ad Avellino città, soprattutto a causa di allagamenti, infiltrazioni d’acqua, rami ed alberi caduti sulla sede stradale.

Momenti di grande paura a Lioni, nei pressi del centro commerciale, dove una copertura è volata via ed è andata a finire nel parcheggio. Per fortuna, nessun ferito.

In città sono caduti in strada anche pali dell’illuminazione pubblica, come ad esempio in via Lorenzo Ferrante. Diverse anche le vetture rimaste bloccate nell’acqua, impantanate. Tantissimi anche gli alberi caduti o pericolanti, con rami caduti al suolo. Ed ancora, caduti anche pezzi di cornicione. Disagi nei quartieri.

E’ stato necessario chiamare in servizio anche personale dei vigili del fuoco che non era in servizio. Tutte le sedi distaccate lavorano senza sosta.