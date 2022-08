FOTO/ Gravissimo incidente sull’Ofantina: nessuna vittima, qualche ferito

Gravissimo incidente sull’Ofantina, nei pressi della stazione di Calitri, tra una bisarca e un camion.

Si registrano feriti ma fortunatamente nessuna vittima. Si è tuttavia sfiorata la tragedia perché uno dei mezzi stava per finire in un bar della zona nel quale erano presenti molte persone. Gli autoveicoli vengono dirottati su Calitri e Sant’Andrea di Conza, come fa sapere su Facebook il sindaco di Calitri Michele Di Maio

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, ambulanze e vigili del fuoco.

https://fb.watch/ffckLUMlPb/