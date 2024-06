FOTO/ Gengaro incassa il sostegno di Manfredi: “Sarò il sindaco di tutti”

Una chiusura diversa dal solito comizio, quella scelta dal Campo Progressista. Antonio Gengaro ha scelto un più informale cocktail con i suoi sostenitori ed incassato anche l’appoggio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha messo in evidenza come chiudersi in un localismo esasperato danneggia la comunità. Per una grande Napoli ci vuole bisogno anche di una grande Avellino. E da lunedì con Gengaro sindaco sarà una cosa possibile. Antonio Gengaro ha ricordato che in questi giorni grazie al lavoro del Campo Progressista Avellino e’ tornata nei TG nazionali per la politica e non per i fatti di cronaca.

