FOTO / Funicolare, in fila dalle 7 per salire da Mamma Schiavona

I numeri non sono certo quelli pre-covid. La Candelora 2020, che anticipò di poche settimane il lockdown, fece registrare un enorme flusso di pellegrini che salirano al Monte con ogni mezzo per ringraziare e onorare Mamma Schiavona.

Anche con la Funicolare dell’Air che, quel 2 febbraio, staccò all’incirca 3mila biglietti. Altri tempi, altri numeri, ma quest’anno, complice la bella giornata di sole, la salita a Montevergine, per recarsi presso l’Abbazia, è abbastanza buona.

I pellegrini si sono fatti trovare nel piazzale della Funicolare, a Mercogliano, di buon mattino. Già alle 7, al punto che l’Air ha deciso di anticipare di 30 minuti l’apertura, che era prevista per le 8.

Si sale dalla Madonna, dunque, con la Funicolare, anche perché, a causa delle restrizioni della pandemia, è l’unico mezzo per arrivare a Montevergine. Da ieri pomeriggio, infatti, è scattata l’ordinanza che blocca il traffico veicolare dal km 6,5 in direzione Montevergine. In cattedrale è possibile arrivare anche a piedi. Niente bus o torpedoni colorati che, come succedeva negli passati, invadevano completamente non solo i tornanti, ma anche Mercogliano e Ospedaletto.

L’Air ha quindi previsto un servizio no stop, fino alle 15.30, ogni 30 minuti. Il prezzo deli biglietto è, per tutti, di 5 euro. Le corse, fanno sapere dall’azienda, stanno salendo con una media di circa 30 passeggeri per volta.