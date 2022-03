FOTO / Endometriosi, Mario Malzoni ginecologo dell’anno. “Fiero di aver portato questo premio in Italia per la prima volta”

“Una soddisfazione immensa che gratifica non solo me, ma tutto il mio team, quotidianamente impegnato nella presa in carico delle pazienti affette da Endometriosi Pelvica che rappresenta una patologia estremamente complessa da diagnosticare e da trattare”.

E’ il giorno dopo del medico irpino Mario Malzoni che si conferma fiore all’occhiello della sanità a livello mondiale, un vanto non solo per l’Italia.

La Endometriosis Foundation of America – la più numerosa e prestigiosa fondazione internazionale delle pazienti affette da endometriosi (una fondazione che include anche i maggiori esperti al mondo sulla diagnosi e terapia medica/chirurgica della malattia) – lo ha premiato con il “Reich Award 2022” come ginecologo dell’anno per il contributo scientifico e per l’attività chirurgica nel trattamento dell’Endometriosi complessa.

A giudicarlo, una commissione composta da pazienti e medici. E’ la prima volta che il premio viene assegnato ad un Italiano.Nel 2019, infatti, era stato premiato il Prof. Marc Possover (Svizzera) e nel 2020 il Pror. Arnaud Wattiez (Francia), massimi esperti Internazionali, pionieri della chirurgia mini invasiva e della Neuropelveologia.

Il premio è stato consegnato “virtualmente” nel corso del Meeting Internazionale organizzato dalla stessa Fondazione, con circa 3.500 pazienti collegate da tutto il mondo e verrà consegnato con cerimonia ufficiale in autunno a New York presso la sede ufficiale della Fondazione.

“Sono fiero di aver portato in Italia questo riconoscimento come attestazione della qualità della nostra sanità e del nostro modello organizzativo fondato da sempre su aggiornamento professionale, tecnologico e scientifico”, conclude Malzoni.