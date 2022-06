FOTO E VIDEO / Sportdays “colora” Parco Manganelli: un’edizione tutta da vivere

Un parco colorato, festante, pieno di famiglie e di bambini non lo si vedeva forse da un po’ di tempo. E’ un altro obiettivo centrato da Sportdays che ieri pomeriggio ha aperto i battenti a parco Santo Spirito-Manganelli ed ha dato il via alla 21^ edizione.

Avellino, dopo i due anni di pandemia, ritrova la fortunata kermesse ideata ed organizzata da Giuseppe Saviano, delegato provinciale del Coni. C’è voglia di divertimento e di stare tutti insieme ed il taglio del nastro di ieri ne è la classica testimonianza. Sportdays asseconderà questa esigenza per 21, lunghi giorni, con un programma ricco e nutrito. La manifestazione quest’anno si è fatta in tre. La location, infatti, non sarà solo Parco Santo Spirito ma anche il centro Flipper di rione Parco e lo spazio antistante la piscina comunale di Mercogliano.

Tornando a ieri, è stata una vera e propria festa, un’esplosione di gioia, con decine e decine di società sportive pronte ad essere le vere protagoniste dell’evento. La festa è stata battezzata dalla presenza, tra gli altri, dei sindaci di Avellino e Mercogliano. Grande lo spazio riservato alle forze dell’ordine: carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia. Sportdays, impossibile non divertirsi.

