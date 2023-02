La lotta si fa di nuovo dura. Sindacati ed operai di Industria Italiana Autobus non vogliono assolutamente che il percorso di salvataggio dell’azienda, ex Irisbus, di Flumeri, si vanifichi. Stamane davanti la Prefettura di Avellino si è tenuto un sit in e poi l’incontro con il rappresentante di governo. L’obiettivo è di portare il polo unico nazionale di produzione autobus a spiccare definitivamente il volo. Il tema centrale oggi è la ricapitalizzazione di IIA, gli azionisti – ovvero Invitalia, Leonardo e Karsan – devono garantire, a detta delle organizzazioni sindacali, che si immettano nella casse delle fabbrica nuovi capitali freschi, per evitare qualsiasi tipo di problema. Da metà febbraio in poi, occorre realizzare un piano industriale di rilancio.

La vertenza IIA venerdì prossimo si sposterà a Napoli, dove si terrà uno sciopero sotto il palazzo della Regione Campania. Stamane intanto ad Avellino era presente anche una delegazione di parlamentari irpini, tra cui il vicesegretario nazionale del MoVimento 5 Stelle, l’onorevole Michele Gubitosa. Quest’ultimo ha garantito che sul tema i deputati sono uniti e che già ci sono stati degli incontri riservati tra di loro. Questa unione anche con i sindacati “presserà” i soci privati di Industria Italiana Autobus, anche con l’interlocuzione del Ministero competente. Vinceremo anche questa battaglia, sottolinea Gubitosa.