FOTO E VIDEO / Scuola, domani la prima campanella. Ma molti genitori hanno paura: “Meglio la Dad”

Alfredo Picariello – “Preferiamo la scelta della Dad alle finestre aperte in classe con il freddo, ai banchi sotto i muri e a pochi metri di distanza l’uno dall’altro”. Domani suona di nuovo la campanella nelle scuole di tutta Italia, anche in zona rossa. Anche in Irpinia, dunque, ancne se diversi sindaci hanno disposto che non sarà così.

Il rientro in classe ci sarà ad Avellino per gli studenti fino alla Prima Media. Ma c’è chi dice no. Ad esempio, un nutrito gruppo di genitori e docenti. I quali stamattina hanno voluto far sentire la loro voce sotto la sede dell’amministrazione provinciale, in piazza Libertà.

























Per loro, gli istituti scolastici non sono ancora sicuri. Anzi. Ma la loro richiesta non è quella di chiudere le scuole ad oltranza. Chiedono di poter scegliere liberamente se mandare i loro figli a scuola oppure tenerli in didattica a distanza.