FOTO E VIDEO / Quindici, incendio in deposito di una ditta edile: otto ore per spegnerlo

Quindici, incendio in deposito di una ditta edile: otto ore per spegnerlo. Duro lavoro per i vigili del fuoco di Avellino. Le fiamme si sono estese in pochi minuti in quasi tutto il deposito. I caschi rossi hanno avuto ragione del rogo solo verso la mezzanotte di ieri.







La squadra dei pompieri è stata supportata da due autobotti per un continuo rifornimento d’acqua. Per lo smassamento del materiale bruciato e la messa in sicurezza della struttura, è stato utilizzato un mezzo per il movimento terra.