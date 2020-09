FOTO E VIDEO / Ospedaletto, un nuovo servizio per i visitatori del Parco del Partenio: ecco l’infopoint turistico

Alpi – Da oggi, chi vuol visitare il Parco del Partenio – in particolare tutti i comuni a ridosso di Montevergine, della maestosa Montevergine – ha dei servizi in più, servizi aggiuntivi utili ed importanti. In piazza Mercato, ad Ospedaletto d’Alpinolo, ecco l’infopoint turistico, una vera e propria “guida” per i visitatori che si vorranno immergere nelle bellezze dei luoghi di questo splendido scorcio d’Irpinia.

Nasce “Parthenos”, nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale. All’interno ci saranno gruppi di volontari pronti a fornire tutte le informazioni utili. “Quello che manca maggiormente sono le informazioni, spesso chi viene in Irpinia non sa come muoversi, non sa dove andare”, afferma Franco Iovino, presidente dell’ente regionale. “Noi, attraverso l’infopoint, abbiamo invece intenzione di rendere edotti i nostri visitatori. Il Parco del Partenio e l’Irpinia sono delle eccellenze del nostro Mezzogiorno e vanno valorizzate. Per essere valorizzate, ovviamente, vanno anche conosciute e comunicate”.

































Infopoint Parco del Partenio ad Ospedaletto

Foto, brochure e materiale all’informativo all’interno dell’infopoint saranno dunque uno strumento in più per i visitatori irpini e non. Il Parco del Partenio è anche un’importante meta per gli amanti della bicicletta. Tra le tappe obbligate, c’è sicuramente Montevergine. Questa mattina, si sono fatti una “corsetta” sulle due ruote diverse associazioni, pronte a collaborare con l’ente, ovvero AV Bike Woman e Cycling Team Mercurio, con Emilia Falciano, Marco Martucci ed Ivano Cetta. Ed il piccolo Alessandro Cetta, 9 anni, che ama andare in sella e che papà Ivano ha fatto arrivare già fin su Montevergine. “Andate in bici, fa bene. E fatelo con il cuore”, dice il piccolo Cetta. Parole sante.