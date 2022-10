FOTO E VIDEO / Monteforte, prende fuoco autobus dell’Air: due squadre di pompieri per spegnere l’incendio

Monteforte, prende fuoco autobus dell’Air: due squadre di pompieri per spegnere l’incendio. E’ successo oggi pomeriggio verso le 14.30 circa. Il mezzo era in transito sulla strada statale 7 bis ed è andato in fiamme al bivio per Taurano.

Due, come detto, le squadre che si sono portate sul posto. I caschi rossi hanno spento le fiamme che hanno avvolto interamente il bus. Per fortuna la corsa era di fine linea e quindi a bordo vi era solo il conducente, il quale ha fatto in tempo a scendere e mettersi in salvo. Oltre un comprensibile spavento, non ha subito nessuna conseguenza. Disagi per la circolazione durante le operazioni di spegnimento.