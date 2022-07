FOTO E VIDEO / Lacedonia, auto sbanda in autostrada: grave una donna

Lacedonia, auto sbanda in autostrada: grave una donna. Per lei è stato necessario il trasporto presso l’ospedale di Foggia con il supporto dell’eliambulanza: per effettuare l’assistenza in atterraggio e decollo del velivolo, si è reso necessario l’intervento della squadra dei caschi rossi del distaccamento di Grottaminarda.

Qui il video

Mentre la donna rimasta incastrata nell’auto dopo l’incidente è stata liberata dai vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, i primi ad intervenire sul luogo dell’incidente poco dopo le 14 di oggi sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al confine con la Puglia.

L’incidente ha visto coinvolta una sola autovettura che è sbandata ed è poi finita contro il guard rail. A bordo dell’auto cinque persone, una famiglia di origine albanese, proveniente da Roma e diretta a Bari per imbarcarsi per l’Albania.

Oltre la donna, feriti anche il marito e i tre figli, anche loro trasportati a Foggia in ospedale.