Attualità In Evidenza Primo Piano Video FOTO E VIDEO / Crisi anche per il settore agricolo, lavoratori in piazza: in Irpinia rischiano il posto in 8mila 10 Aprile 2021

Alfredo Picariello – La pandemia sta mettendo in ginocchio anche i lavoratori agricoli. In provincia di Avellino circa 8mila persone rischiano di ritrovarsi senza occupazione. Oltre alla paura concreta di finire in mezzo ad una strada, la beffa del decreto sostegni: gli stagionali dell’agricoltura, infatti, sono stati esclusi da ogni tipo di ristoro.









Questa mattina, come in tutta Italia, anche ad Avellino lavoratori e lavoratrici sono scesi in piazza, con una manifestazione dinanzi la Prefettura, sostenuti dai sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil.