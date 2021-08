FOTO E VIDEO / Che trio quei tre. De Martino, Izzo e Paolantoni regalano emozioni: “La gente ha bisogno di ridere”

Alfredo Picariello – L’insolito trio per noi si “riduce” a due ma va bene così. Lunga telefonata per Stefano De Martino che non riesce nemmeno a salutare il sindaco Festa. Ma il ballerino e conduttore televisivo si fa perdonare, alla grande, sul palco. Dove, insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, sono “Che coppia noi tre” e strappano sorrisi a go go agli avellinesi – 1.500 – accorsi a vedere il loro spettacolo. “La gente, in questo periodo, ha molto bisogno di ridere”, commenta Paolantoni.













Il “battesimo” della Smile Arena – Campo Genova sembra buono. Dopo i “Dinsieme”, grande successo anche per Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, supportati da una grande spalla come Mario Porfito, attore teatrale e volto noto per i suoi ruoli in film molto conosciuti come “Io speriamo che me la cavo” e in serie tv come “La squadra” ed “Un posto al sole”.

Tutto fila liscio. I tre funzionano molto bene, del resto sono collaudati, perché lo spettacolo nasce dalla consolidata collaborazione in “Stasera tutto è possibile”, trasmissione di Raidue. Vince la spensieratezza, in questa estate ancora uno po’ strana.