FOTO E VIDEO / Carcere di Avellino, il riscatto sociale dei detenuti anche grazie ad un pallone

Il carcere che tende alla rieducazione dei detenuti. Lo sancisce la Costituzione, lo si dovrebbe fare concretamente. Un passo in avanti in questo senso lo ha fatto e lo sta facendo il penitenziario di Avellino dove, da questa mattina, c’è un nuovo campo sportivo polivalente, a disposizione dei detenuti, per giocare a calcio, inseguire nuovi sogni, muoversi, allenarsi.

“Le attività sportive – sottolinea il direttore del carcere Concetta Felaco – sono fondamentali anche per l’alta valenza e sociale che rappresentano. E’ sicuramente, inoltre, anche uno strumento per il benessere psico-fisico”.

Il campo sportivo polivalente mancava da tantissimo tempo all’interno del carcere di Avellino. Dunque, si può tranquillamente parlare di un vero e proprio evento, sugellato dalla presenza del sindaco Gianluca Festa, dell’assessore allo Sport Giuseppe Giacobbe e di altre personalità istituzionali.

L’iniziativa inaugurale – organizzata in collaborazione con la Figc comitato regionale Campania e l’asd Sandro Abate fivesoccer, alla presenza di Carmine Zigarelli e del capitano Massimo Abate – ha visto anche un incontro calcistico di solidarietà con in campo una rappresentanza della squadra di calcio a 5 dell’asd Sandro Abate ed una rappresentanza di detenuti.