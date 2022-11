FOTO E VIDEO / 2 novembre, giornata di riflessione e preghiera: il monito del Vescovo

“Non lasciamoci sfuggire la vita finché l’abbiamo, prendiamoci del tempo per noi”. Nel giorno della commemorazione dei defunti, il messaggio del vescovo di Avellino è stato forte e chiaro. Oggi, come ogni anno, monsignor Arturo Aiello ha celebrato la santa messa presso il cimitero. Una giornata particolare e carica di significati, come sempre. Una giornata per unirci ai nostri cari che non ci sono più.

Il camposanto del capoluogo, ma anche quelli degli altri centri irpini, in questi ultimi due giorni, complice anche il bel tempo, è stato ovviamente molto visitato e, a quanto pare, ha retto bene anche il piano traffico.

“Oggi siamo tutti uniti in questo momento di commemorazione per ricordare i nostri defunti. In un giorno così, dobbiamo anche ricordarci che c’è ancora in atto una guerra cui guardiamo con preoccupazione. Occorre fare di tutto per ritrovare la pace”, dice il Prefetto di Avellino, Paola Spena.