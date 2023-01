FOTO / Avvocati: sei donne elette nel nuovo Consiglio

Un ritorno a suon di voti quello di Fabio Benigni, dunque, che incassa 1179 preferenze su 1716 voti validi, per l’ex presidente del Consiglio dell’Ordine il 68,70% dei voti validi. Un risultato che gli fa ipotecare lo scranno più alto dell’organismo di rappresentanza forense. In testa alla rosa degli eletti ci sono altri due rientri eccellenti. Il primo è quello di Roberto Fabiano, con i suoi 1003 consensi doppia se stesso, visto che nel 2017 su 63 candidati e con il sistema elettorale delle liste (stavolta si è votato per il candidato, esprimendo fino a 14 preferenze) aveva ottenuto 510 voti.

Riconferma a suon di voti, 692 preferenze per il vicepresidente uscente Antonio Famiglietti. Tra i ritorni premiati dai consensi c’è anche quello di Francesco Iandoli. Una performance importante anche quella di Amato Rizzo. In Consiglio entra anche il penalista Gerardo Di Martino, un tormentone via web e sul campo che gli ha fatto guadagnare 555 preferenze. Sarà una delle novità delle prossima consiliatura.

Un terzo dei componenti del Consiglio sarà “rosa”. In cima alla classifica per consensi tra l’altra metà del cielo in toga ci sono Amalia Festa, consigliere uscente e Valentina Amelio, segretaria uscente del Consiglio dell’Ordine. Ottiene il bis anche l’uscente Maria Carmela Picariello. Riconfermate anche Maria Rita Martucci e Rosa Barletta. La new entry e’ Rossella Verderosa. Lo spoglio è andato avanti fino a tarda notte. Un lavoro imponente per i tre seggi guidati dall’avvocato Vito Marchillo, che per tre giorni sono stati impegnati nelle operazioni elettorali.

I NUMERI DEL VOTO

Sono stati 1736 gli iscritti all’Ordine degli Avvocati che hanno partecipato alla tre giorni di consultazioni per rinnovare il Consiglio. Al termine delle operazioni elettorali sono risultate: 11 schede nulle, 9 schede bianche

1716 voti validi.